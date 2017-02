Le PSG était beaucoup trop fort pour cet OM-là

Le Paris SG s'est imposé 5-1 sur la pelouse de l'Olympique de Marseille dans un match à sens unique, dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Marquinhos (6e), Cavani (16e), Lucas (50e), Draxler (61e) et Matuidi (72e) ont été les buteurs parisiens de ce récital. Fanni (70e) a sauvé l'honneur pour l'OM.





C'est un succès historique que le Paris SG s'est offert sur la pelouse du Vélodrome, puisque 5-1 était tout simplement le score le plus lourd infligé par le club parisien à l'OM dans toute l'histoire de ces "Classicos". Un succès que le PSG n'a pas tardé à dessiner, tant sa domination technique sur son rival phocéen est apparue grande dès les premières minutes de jeu. Très en jambes après une semaine de repos, Paris a livré une prestation très proche de celle offerte contre le Barça. Face à ce PSG-là, l'OM n'était tout simplement pas au niveau.





Cinq buteurs différents



L'ouverture du score précoce de Marquinhos de la tête a fait le reste. Paris a déroulé, à l'image de Lucas qui a copieusement fait souffrir Evra dans son couloir. Le but de Cavani sur une passe géniale de Pastore pour le 2-0 est absolument somptueux. Les réalisations de Lucas, Draxler et Matuidi ont en outre démontré que tout le monde pouvait marquer. A signaler l'excellent match de Meunier dans son couloir droit, le retour au premier plan de Pastore, l'explosion confirmée de Rabiot au milieu et un Verratti toujours impeccable à la passe. Du grand PSG, tout simplement...



