Le PSG est-il toujours malade ?

Dimanche le PSG reçoit l’Olympique lyonnais pour le choc de la 30ème journée de Ligue 1 dimanche soir. Les hommes d’Unai Emery doivent répondre à beaucoup de questions et d’interrogations. Vainqueur de Lorient le week-end dernier, le PSG a été très loin de convaincre ses supporters. Ce match contre Lyon sera donc un début de réponse.



Où en est le Paris Saint-Germain ? Deux semaines après la cinglante élimination face au FC Barcelone, les joueurs de la capitale commencent petit à petit à relever la tête. Dernière nouvelle en date, un petit succès sur la pelouse du Moustoir 2 buts 1 face aux FC Lorient. Ce week-end, c'est du très sérieux, les hommes d'Emery affrontent une équipe de Lyon en pleine forme et revigorée par une qualification en Europa League hier soir face à la Roma.



Les Rhodaniens viennent au Parc des Princes avec la ferme intention de gagner et de mettre la tête sous l'eau au PSG. Rappelons qu'à l'aller, ce sont les Parisiens qui s'étaient imposés sur le score de 2 buts à 1 du côté du Parc OL. Ils devront se méfier d'une attaque lyonnaise en pleine réussite. En effet, l'OL a inscrit la bagatelle de 19 buts depuis le 19 février dernier. Une équipe Parisienne qui devra donc réaliser un gros match et mettre toute l'intensité nécessaire. Côté blessés, pour le moment à Lyon, Emmanuel Mammana est incertain. En ce qui concerne Paris, Motta et Meunier ne seront pas là tout comme Matuidi et Di Maria blessés.





Lacazette - Cavani : duel de colosses





Dans ce match, il y aura de nombreux duels à suivre. Mais le plus intriguant sera forcément le match dans le match entre Alexandre Lacazette et Edinson Cavani. Le premier marque buts sur buts et permet à son équipe une possible remontée au classement. Le second est en train de rentrer dans l'histoire du club de la capitale. Pour le moment, Cavani domine le classement des buteurs devant son homologue lyonnais.



L'Uruguayen compte 27 réalisations contre 22 pour Lacazette. Autre stat et encore plus équilibrée, le lyonnais est meilleur buteur de son club à l'extérieur avec 11 buts, Cavani de son côté est meilleur marqueur de l'effectif Parisien à domicile avec 11 réalisations également. En moyenne, Il trouve le chemin des filets 2 fois par rencontres. Dimanche le Parc des Princes assistera à un match de buteurs et à un gros choc du championnat de Ligue 1.



Greg Zerbone