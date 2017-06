Le PSG dit non à Aubameyang et ouvre la porte à une piste XXL !

Alors qu'il était annoncé comme le futur attaquant du PSG, le nouveau directeur sportif du club de la capitale Antero Henrique a décidé de fermer ce dossier. Le nouveau patron du football du PSG veut attirer un autre attaquant...

D'après les informations du quotidien Bild en Allemagne, Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain a décidé de ne pas donner suite dans le dossier Pierre-Emerick Aubameyang au PSG. D'après le journal, Unai Emery et Henrique auraient fait savoir aux représentants du joueur qu'ils n'étaient plus intéressés par son profil. Une mauvaise nouvelle pour le joueur de Dortmund qui était déjà dans l'optique d'une signature avec Paris.



Seul un club chinois serait encore présent dans le dossier selon Kicker qui assure que le Tianjin Quanjian veut offrir 70 M€ pour s'attacher les services du joueur avec un salaire de 10 M€ nets par an.





Henrique sort Hulk de son chapeau



Pour oublier Aubameyang, le portugais a ouvert un nouveau dossier XXL pour la saison prochaine. D'après plusieurs indiscrétions, le directeur sportif veut faire revenir Hulk en Europe. Alors qu'il évolue en Chine depuis l'hiver dernier, il veut convaincre le joueur de Shangai SIPG de venir à Paris. Comparé à Aubameyang, l'avenir n'est pas assuré en réalisant le transfert de Hulk à Paris. Même si Antero Henrique connaît bien le Brésilien depuis le FC Porto. Une autre piste intéresse aussi le PSG pendant ce mercato, le milieu de Chelsea Willian. D'après plusieurs informations, le PSG est aussi actif sur le dossier d'un joueur de l'Atletic Bilbao Inaki Williams. NP