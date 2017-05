Le PSG concurrencé par Liverpool pour Aubameyang

Si le départ de Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund semble ne faire aucun doute, la prochaine destination de l'attaquant gabonais n'est pas encore connue. Convoitée par le PSG, l'AC Milan et le Tianjin Quanjian, l'ancienne star de l'AS Saint-Etienne intéresserait également Liverpool, selon le Daily Mirror. Et pour cause : les Reds sont entraînés par l'Allemand Jürgen Klopp, qui a bien connu le Lavallois du côté des Borussen. Meilleur buteur de la Bundesliga, "PEA" est lié jusqu'en 2020 avec le club de la Ruhr.