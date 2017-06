Le PSG au coeur d'un échange fou avec la Juve

Juan Cuadrado pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain en échange de Blaise Matuidi. Les deux clubs sont actuellement en négociation pour revenir sur cette proposition qui pourrait bien faire beaucoup de vagues dans la capitale parisienne.





Selon l'Equipe, le PSG et la Juventus Turin discute pour un échange entre Juan Cuadrado (Colombien) et Blaise Matuidi. La Juventus mise depuis plusieurs semaines sur une arrivée de l'international tricolore.



Côté Parisien, on est à la recherche d'un milieu offensif depuis le début du mercato et Juan Cuadrado pourrait correspondre au profil. Malgré tout, la Juventus Turin ne serait pas forcément très intéressé par ce deal. Au niveau de l'équipe française, Blaise Matuidi ne souhaite pas partir à l'heure actuelle. C'est donc un procédé en attente qui se déroule entre les deux clubs.