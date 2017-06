Le PSG a un priorité, elle s'appelle Mbappé

Ce sera le feuilleton de l'été. D'après L'Équipe, Antero Henrique a pris contact avec l'entourage de Kylian Mbappé, en vue d'un possible transfert dans le club de la capitale.

Le journal indique néanmoins que les dirigeants parisiens "partent de loin", dans ce dossier, alors que l'attaquant "paraît privilégier d'autres pistes (Bayern, Munich ou... Arsenal)". Il ajoute que les relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Vadim Valilyev, qui souhaite prolonger son joueur, ne sont pas au mieux et que cela pourrait pénaliser le PSG. Enfin, l'attaquant souhaite avant tout bénéficier de temps de jeu et la gestion de l'effectif par Unai Emery, la saison passée, pourrait l'inquiéter.



Le quotidien donne des précisions en ce qui concerne l'avancée du dossier chez quelques concurrents. Manchester City se prépare à faire une offre "énorme", tandis que le FC Barcelone pense davantage à 2018. Liverpool serait également en course mais paraît léger. Arsenal va jouer sa carte, tandis que le Real Madrid ne serait pas favorisé par l'insistance de Jorge Mendes, alors que le joueur privilégie les conseils d'un cabinet d'avocats. Enfin, la présence de José Mourinho, à Manchester United, le refroidirait sur l'idée de rejoindre les Red Devils.