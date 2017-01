Le projet du LOSC c'est la vente de joueurs

Les supporters Lillois imaginaient un changement de braquet pour le LOSC avec le changement de propriétaire. Ils doivent cesser de rêver. Le « business plan » de Gérard Lopez, acquéreur du LOSC, repose sur le trading de joueurs. Hier, Lille vendait ses joueurs pour équilibrer ses comptes, demain le club nordiste fera de même pour gagner de l'argent.

C'est un document qui va faire parler les supporters du LOSC. Mediapart, Mediacités et France 3 Nord-Pas-de-Calais révèlent un document, rédigé par Marc Ingla, futur directeur général, dans lequel le repreneur du LOSC décrit sa stratégie pour le club lillois. Son projet met en évidence la détection de 600 jeunes par an, la mise en place de nouveaux réseaux en Amérique latine, en Europe du Nord et en Europe de l'Est, la formation et la revente de joueurs, repérés comme des futurs grands, "avec la Premier League comme principal client". "Vendre pour vendre n'est pas l'objectif", avait assuré Gérard Lopez, lors de sa dernière conférence de presse commune avec Michel Seydoux, président partant du LOSC. Exact, il s'agit de vendre pour dégager la plus-value la plus importante possible. Dans le document dévoilé, le LOSC est décrit comme un « club de transition » et une « plate-forme commerciale ». La brochure insiste sur le trading de joueurs comme argument majeur à destination de potentiels investisseurs.



C'est l'autre aspect de la reprise du club nordiste que dévoilent Mediapart, Mediacités et France 3 Nord-Pas-de-Calais. Gérard Lopez est à la recherche de partenaire(s) financier(s). "Je cherche un partenaire (un actionnaire minoritaire, de préférence chinois, à hauteur de 25 %) qui soit capable de développer des académies de football en Chine", a dit Gérard Lopez. Pour séduire ses interlocuteurs, qui ne se sont pas bousculés ua portillon lorsque Michel Seydoux a lancé ses recherches pour céder sa participation, le repreneur prône les plus-values potentielles sur la revente des joueurs, mais aussi un projet immobilier autour du site du domaine de Luchin, dont le plan local d'urbanisme vient d'être récemment modifié. Par ailleurs, une évaluation "de financement de rachat du stade" Pierre-Mauroy est évoquée, afin d'en faire "une source supérieure de revenus dans le futur". L'enceinte est propriété de la Métropole européenne de Lille. Elle a été construite sur le modèle partenariat public privé pour un montant d'environ 690 millions d'euros. Un dossier très complexe, très gourmand financièrement et qui ne risque pas de se dénouer avant plusieurs années... au mieux.