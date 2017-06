Le patron des girondins évoque le transfert de Ménez

Très décevant sous les couleurs girondines, Jérémy Ménez défendra désormais les couleurs d'Antalyaspor, en Turquie.



En conférence de presse, Stéphane Martin a concédé qu'il n'avait pas cherché à retenir l'attaquant, sans pour autant tirer sur l'ambulance : "Ce n'était pas inéluctable. Il a eu une proposition qui lui plaisait d'un club avec lequel on s'est mis d'accord. On l'a laissé partir. Comme on l'avait dit, il n'y avait pas spécifiquement de problème avec Jérémy Ménez", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "On ne s'y est pas opposé, mais on ne l'a pas poussé dehors."



Âgé de trente ans, l'ancien international paraît pour l'instant très loin de son meilleur niveau.