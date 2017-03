Le nouveau Pirlo est arrivé !

Dans un entretien donné à l’Equipe, Andrea Pirlo a expliqué que Marco Verratti serait le futur du football italien. Depuis son arrivée de Pescara au PSG, Verratti montre tout son potentiel avec le club de la capitale. Les plus grands clubs européens souhaitent le recruter. Le Barça, le Bayern, le Real, la Juventus Turin, tout le monde se l’arrache.



Andrea Pirlo, un très grand nom du foot italien. Exilé aux Etats-Unis pour finir sa carrière avec New York City, le joueur de 37 ans interrogé par l'Equipe a donné son avis sur le niveau de jeu du jeune Parisien. "Verratti est un très grand joueur, il est et sera le futur du foot italien et européen pour les vingt prochaines années".



La star transalpine a indiqué qu'il contactait régulièrement le jeune milieu de terrain, notamment après la victoire 4-0 en Ligue des champions face au Barça. Après ce match, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire qu'il était devenu le numéro 1".

De quoi donner encore un peu plus de confiance au jeune Marco avant le match au retour mercredi contre le FC Barcelone.



GZ