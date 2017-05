Le nouveau directeur sportif parisien sera nommé cette semaine

Nasser Al-Khelaïfi a confirmé en marge de la finale de la Coupe de France que le PSG allait connaître des changements cette semaine, sans en dire plus. On imagine que la nomination du nouveau directeur sportif sera à l'ordre du jour. Sauf coup de théâtre, Antero Henrique sera celui-ci. "La saison prochaine sera meilleure. On va changer des choses mais je ne pense pas que ce soit le moment d‘en parler. Le futur directeur sportif ? Il ne sera pas nommé ce soir, mais on va y réfléchir cette semaine", a déclaré Nasser Al-Khelaïfi en zone mixte à l'issue de la victoire face à Angers.



