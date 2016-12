Le modèle de Maxime Lopez, c'est Iniesta

Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi, le jeune Marseillais Maxime Lopez a évoqué sa relation privilégiée avec certains joueurs de l'effectif avant de révéler le nom de son modèle. "Gomis ? Il joue le rôle de papa poule avec moi. Il me conseille tous les jours, fait attention à tout, ne me rate pas quand je me laisse aller, par moments. On a une très bonne relation, sur le terrain aussi. Thauvin ? Il est très bien placé pour me conseiller, il a vécu un peu la même situation que moi. On est très proches. Il veut que je ne me relâche pas à l'entraînement", a confié le milieu de terrain olympien avant de donner le nom du joueur qu'il admirait le plus dans le football actuel. "Iniesta, je me retrouve un peu en lui, nos styles se ressemblent. Nous n'avons pas un gros gabarit, nous avons besoin d'avoir le ballon. C'est une grande comparaison, c'est vrai. Mais c'est un modèle, oui", a-t-il poursuivi.