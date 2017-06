Le mercato lyonnais, un véritable casse-tête chinois

A quelques jours du début du mercato, l'Olympique lyonnais est en plein doute et va devoir faire un gros mercato afin d'oublier une saison ratée. Retour sur les dossiers chauds.

Lyon doit faire un gros coup sur le marché des transferts cet été. Les Lyonnais ont raté purement et simplement leur saison avec une quatrième place en Ligue 1 et une élimination aux portes de la finale en C3. Du coup, Jean-Michel Aulas, le patron du club a expliqué que ce mercato va être très intéressant et de nombreuses choses vont bouger dans le Rhône.



Pour commencer, Bruno Génésio devrait être conservé et confirmé à son poste d'entraîneur si l'on croit JMA. Même s'il ne fait plus l'unanimité auprès des supporters, le travail du coach lyonnais est très satisfaisant pour le président. Côté défense le Polonais Maciej Rybus ne devrait pas s'éterniser dans le Rhône car il fait depuis plusieurs jours l'objet d'un fort intérêt du CSKA Moscou.



Le latéral gauche arrivé du Terek Grozny (Russie) n'a jamais trouvé sa place dans l'équipe. Malgré quelques bonnes rentrées en cours de match, Bruno Génésio ne compte pas sur lui et ne lui accorde pas de confiance. En défense centrale, Emmanuel Mammana devrait rester même si le FC Valence est très intéressé par son profil. Le jeune Argentin a besoin de temps pour s'acclimater à la Ligue 1 et même s'il a connu des pépins physiques a bien terminer la saison.



Sauf surprise, Mammana devrait donc être Gones la saison prochaine. Tout comme Mouctar Diakhaby qu'on imagine mal partir après une saison pleine de promesse, même si des rumeurs l'enverrait du côté de l'Italie. Le départ le plus probable serait celui de Mapou Yanga-Mbiwa. L'ancien joueur de la Roma a multiplié les contre-performances et pourrait filer en Turquie. Pour finir, Nicolas Nkoulou a vécu une saison compliquée mais pas de quoi le faire abandonner le navire, à moins qu'une grosse offre n'arrive sur le bureau de JMA.





Un milieu avec des interrogations



Le milieu peut être aussi chamboulé au mercato. Sergi Darder et Jordan Ferri pourraient partir à cause de leur très faible temps de jeu. Si on cumule les deux joueurs ont eu 26 titularisations en 76 matchs. Une situation qui ne leur convient pas vraiment, l'occasion pour le FC Valence de se renseigner sur le milieu espagnol.



Pour Ferri, c'est l'OM et la Lazio qui auraient un intérêt pour le jeune français. Il pourrait donc quitter le Rhône cet été. Malgré tout, il a révélé dans la presse qu'il devait beaucoup à l'OL et qu'il souhaiterait apporter plus de choses à son club formateur: " Il faut voir. Il va y avoir des discussions avec le club, je veux savoir la position de mon club parce que j'ai toujours l'ambition de réussir à Lyon.



Après, en fonction de ça, des questions se poseront. Mais pour l'instant, je suis très bien à Lyon et mon envie est d'y réussir. Après je suis encore un jeune joueur, j'ai besoin de temps de jeu, donc il faudra prendre des décisions en fonction de ces discussions. Je ne prendrai pas de décision avant de connaître la position du club. Que d'autres clubs soient intéressés, c'est rassurant, mais je suis encore focalisé sur Lyon pour l'instant parce que je veux rendre à ce club tout ce qu'il m'a donné."



Niveau milieu de terrain défensif, Lucas Tousart est assuré de rester lui qui a récemment prolongé son contrat avec le club. Au niveau du cas Gonalons la donne est différente. Rappelons-nous que Jean-Michel Aulas ne l'a pas épargné en conférence de presse il y a quelques semaines au moment de dresser le bilan de la saison. Il est possible que si une offre arrivait pour le natif de Vénissieux, la direction du club pourrait bien l'accepté.





Un secteur offensif en pleine construction



Le secteur qui pourrait le plus bouger concerne l'attaque. De nombreux joueurs sont annoncés sur le départ. Pour commencer Corentin Tolisso qui intéresse l'Italie et la Juventus Turin. Auteur d'une grande saison, "Coco" a ébloui de par son talent et son activité sur le terrain. Il pourrait donc quitter le bateau lyonnais dans quelques semaines. Une saison pleine récompensée par une sélection chez les Bleus.



Le deuxième cas pourrait être celui de Mathieu Valbuena. L'ancien joueur du Dynamo Moscou a fait une belle deuxième partie de saison et a trouvé sa place dans le groupe. Malgré cette bonne nouvelle dans le clan lyonnais, l'attaquant pourrait faire le même chemin que Yanga-Mbiwa, à savoir la Turquie. Il lui reste un an de contrat et le président rhodanien ne voudrait pas le laisser partir gratuitement. Lui est libre et peut signer où bon lui semble. Rachid Ghezzal n'a pas prolongé et peut donc partir de l'OL pour 0 euro. Un cas de figure intéressant qui pourrait l'aider à trouver un nouveau club. Le FC Valence et même le Milan AC sont sur le joueur de 25 ans.



Outre Nabil Fekir, Maxwell Cornet ou encore Memphis Depay qui devrait tous les 3 prolongés l'aventure, le plus gros dossier est celui d'Alexandre Lacazette. Le meilleur buteur du club est dans une situation assez particulière puisque lui et le club de l'OL s'étaient mis d'accord avec l'Atletico Madrid pour qu'il rejoigne les Colchoneros.



Tout était réglé, seul hic la réponse du TAS qui a interdit au club espagnol de recruter avant le 1er janvier 2018. Une décision qui remet en cause le plan lyonnais vis-àvis de Lacazette. Du coup, "Lacaz" pourrait rester au club en attendant le feu vert pour l'Atletico. Une décision prolongée par les propos d'Antoine Griezmann, attaquant des Rojiblancos et ami de Lacazette: "C'est dommage pour lui parce qu'il avait vraiment envie de venir... J'espère qu'il trouvera quelque chose de bien à faire de septembre à décembre. Cet hiver, on viendra de nouveau frapper à sa porte."



Attention le Borussia Dortmund et le Milan AC ont également montré un intérêt certain pour le numéro 10 des Gones. Affaire à suivre de très près donc pour un joueur qui pourrait rapporter environ 60 millions d'euros.



Greg Zerbone