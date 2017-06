Le LOSC tient peut-être une autre recrue ?

Dans le viseur de Lille depuis quelques jours l'international mexicain, Javier Aquino a expliqué qu'il se voyait bien quitté le Mexique et les Tigres cet été afin de rejoindre l'Europe: "Si un jour un offre arrive, qu'elle me convient, que le club me plaît et que la proposition convient à Tigres, j'aimerais que Tigres soit disposé à accepter pour régler les choses", a-t-il expliqué au journal Record. Le LOSC pourrait donc devenir la destination du joueur de 27 ans.