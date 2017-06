Le LOSC sort du silence après l'affaire de la DNCG

Mardi, les nouveaux dirigeants du LOSC étaient devant la DNCG pour l'examen du dossier du club du Nord. L'instance a demandé au club de fournir des pièces administratives supplémentaires.

Voici le communiqué du LOSC après la décision de la DNCG

"Les dirigeants du LOSC se sont présentés ce mardi 13 juin devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Comme le veut ce traditionnel passage de juin, ils ont exposé aux membres de la commission le budget programmé pour le club pour la saison 2017-2018.



Le LOSC informe que cette audition s'est très normalement déroulée et qu'aucun cadre limitatif ne lui a été fixé. Le club est ainsi libre d'engager, avec autant de rigueur que d'ambitions, les investissements souhaités, sur le marché des transferts d'abord – où il va pouvoir finaliser les recrutements travaillés depuis plusieurs semaines –, comme sur ses projets à plus long terme.



Le LOSC a par ailleurs pris acte de la requête de la DNCG de fournir quelques pièces administratives supplémentaires et c'est naturellement, et en toute sérénité, que le club transmettra dans les meilleurs délais les documents demandés."