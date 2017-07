Le LOSC dévoile son nouveau maillot

La plupart des clubs de Ligue 1 dévoilent peu à peu leurs nouvelles tuniques pour la saison 2017-18. Le LOSC a présenté son nouveau maillot domicile ce samedi.



L'équipementier New Balance a tenu à remettre le rouge à l'honneur pour la saison à venir. Les chaussettes et le short sont de couleur bleu marine comme le futur maillot "third". A l'extérieur, les Dogues joueront en blanc lors de l'exercice 2017-2018.