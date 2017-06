Le LOSC de Bielsa est-il plus ambitieux que l'OM ?

Depuis le début du mercato, les pistes de l'OM commencent à s'envoler et les supporters se demandent quel sera le visage de Marseille la saison prochaine. Dans le même temps, Lille s'active sur plusieurs joueurs en misant sur des révélations ce que préfère "El Loco" dans sa gestion. Pour le moment Lille ne veut pas dévier de sa ligne directrice.

Jovetic, Silva, Rui Patricio, Giroud...Les pistes de l'Olympique de Marseille continuent de s'envoler pendant ce début du mercato. Les supporters connaissent donc des inquiétudes sur le visage du futur Olympique de Marseille saison 2017-2018. La première vraie équipe du Champions Project de Franck McCourt devra satisfaire la communauté marseillaise. Dans le même temps, un projet essaye de suivre son fil directeur, celui de Lopez avec le LOSC de Marcelo Bielsa.



Depuis le début de la semaine, Marcelo Bielsa a commencé à la deuxième phase de sa saison, préparer la reprise. C'est dans cet optique qu'il a décidé d'indiquer la porte de sortie pour 5 joueurs qui devront trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Stoppila Sunzu, Julian Palmieri, Eric Bauthéac, Lenny Nangis et Baptiste Guillaume ne rentrent pas dans les plans d'"El Loco" qui a donc décidé de frapper fort. Son objectif, il est simple, c'est le même que celui annoncé par la direction lors de la présentation du technicien, acheter et repérer des joueurs prometteurs.



Au Domaine de Luchin, les pistes sont donc nombreuses pour la saison prochaine. La première mène à Kevin Malcuit, le jeune défenseur droit des Verts intéresse Bielsa qui est prêt à poser 7 M d'euros sur la table pour s'attacher ses services. Dans un autre registre, le LOSC est toujours dans la course pour Nicolas Pépé, même si Lyon possède une longueur d'avance, même si le technicien argentin avait supervisé le joueur lors de la dernière journée de Ligue 1, ce dernier devrait finir par signer à l'OL même si la piste du LOSC reste encore très chaude.





Un gardien connu pour le LOSC ?



Mais le plus gros coup pour le LOSC pourrait intervenir au niveau des gardiens. Même si le LOSC est très loin de disposer du budget transfert de l'OM et du PSG, Lopez et Bielsa veulent tenter un gros coup sur le marché du mercato avec une star pour garder le but de Lille la saison prochaine. D'après le quotidien chilien El Mercurio, le LOSC aurait approché Claudio Bravo qui dispose actuellement de deux offres, une en Angleterre et l'autre du LOSC ! Vincent Enyeama, qui ne semble pas entré dans les plans de Bielsa la saison prochaine va quitter le Nord. Bravo pourrait devenir l'homme fort du projet de Lille, lui qui a vécu une saison difficile avec Manchester City.



Il faut aussi noter que le LOSC a réussi à garder Silva Rocha dit Xeka pour la prochaine saison contre un chèque de 5 millions d'euros. Lille a aussi recruté Luiz Araujo (São Paulo) pour 10 millions et le milieu Thiago Mendes (São Paulo) pour 8 millions d'euros. Dans l'objectif de jouer le Top 5 en Ligue 1 la saison prochaine, le LOSC va continuer de recruter des bons joueurs au mercato estival, mais un manque d'argent pourrait venir compliquer la tâche, les transferts ne dépasseront pas 10 millions d'euros. Reste à savoir maintenant si Marcelo Bielsa arrivera à tenir la distance avec sa future équipe qui se dessine...le plus dur commence !NP