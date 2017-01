Le groupe lillois pour recevoir l'ASSE

Incertains, Nicolas De Preville et Yassine Benzia tiennent leur place pour la rencontre de la 20e journée de Ligue 1 entre Lille et Saint-Etienne, ce soir au stade Pierre-Mauroy (20h45).



En revanche, Rio Mavuba et Stoppila Sunzu sont absents, tout comme Mounir Obbadi, Naïm Sliti, Yves Bissouma, Hamza Mendyl et Youssouf Koné qui vont disputer la Coupe d'Afrique des nations.



Le groupe : Enyeama, Maignan - Corchia, Béria, Palmieri, Basa, Soumaoro, Arcus, Vanbaleghem - Sankharé, Amadou, Amalfitano, Lopes, Bauthéac - Eder, Benzia, De Préville, Terrier, Mothiba.