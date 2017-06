Le FC Nantes a trouvé un accord avec un gardien

Le FC Nantes n'est pas forcément satisfait de ses gardiens de but en cette fin de saison. Les dirigeants du club ont coché le nom de Felix Wiedwald pour prendre la succession de Maxime Dupé.





Titulaire depuis la moitié de la saison dans les buts du FC Nantes, Maxime Dupé pourrait de nouveau se retrouver gardien remplaçant tout comme Remy Riou. Les dirigeants du FCN sont intéressés par le portier du Werder Brême, Felix Wiedwald à qui il reste une année de contrat et qui n'a pour le moment pas de prolongation.



Le gardien de 27 ans mesure 1m 90 et y est pour beaucoup dans la belle saison du Werder, 8e du dernier exercice de Bundesliga. Selon les informations de Kicker, le patron des Canaris se serait entendu avec les dirigeants du Werder Brême, en vue d'obtenir le renfort de Felix Wiedwald. Âgé de vingt-sept ans, le gardien de but a disputé 25 rencontres de Bundesliga, cette saison. Le montant du transfert devrait être de 800 000 euros.