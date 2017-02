Le FC Metz change de sponsor, suite à un impayé

Le Tchad n'apparaîtra plus sur les maillots du FC Metz. A la suite de plusieurs échéances impayées, le club a décidé de résilier ce contrat. Un nouveau sponsor-maillot, Force Glass, sera arboré dès le déplacement à Monaco, samedi.

Le FC Metz a explicité la situation dans un communiqué de presse dont voici le texte intégral :



"

Le contrat avec LC2 est suspendu

La société LC2 ayant rencontré d'importantes difficultés pour honorer certaines échéances de paiements contractuellement prévues, les effets du contrat de partenariat signé avec le FC Metz, via son agence de marketing Sport Vision, sont suspendus à compter de ce jour.



Cette décision ne présage aucunement des contours qui seront donnés à la suite de la relation avec la société LC2, l'agence Sport Vision étant mandatée par le club grenat afin de poursuivre les discussions avec la société africaine, avec l'objectif de rechercher prioritairement une solution amiable ou de maintenir la collaboration sur des bases éventuellement aménagées.



Dans cette attente, le FC Metz peut déjà se féliciter de compter sur un nouveau partenariat, qui prendra effet ce samedi à l'occasion du déplacement des Grenats en Principauté.



Force Glass, nouveau partenaire maillot

Dès ce samedi 11 février, à l'occasion de la 25ème journée de Ligue 1, les joueurs du FC Metz étrenneront un nouveau sponsor sur leur maillot au Stade Louis II de Monaco : Force Glass.



Partenaire historique du club grenat, la société Bigben Interactive souhaite en effet développer la notoriété de l'une de ses nouvelles marques. Elle a donc acquis les droits pour afficher « Force Glass » au dos du maillot messin, à domicile mais également à l'extérieur, jusqu'à la fin de l'exercice 2016-2017. Cette collaboration s'accompagne aussi d'une visibilité dans l'enceinte des Grenats.



Force Glass commercialise les premiers protèges écran pour smartphone (iPhone et Samsung Galaxy) garantis à vie. Trois gammes sont disponibles dans les boutiques Orange, Bouygues Télécom et SFR mais aussi à la Fnac, Boulanger ou encore Darty : original, confidentiel et anti lumière bleue. Vous trouverez plus d'informations sur www.force-glass.com.



En guise de geste de bienvenue envers un partenaire de longue date dont la fidélité n'est plus à démontrer, le club à la Croix de Lorraine a décidé d'offrir également à la marque Force Glass la face avant du maillot messin à l'occasion des deux prochaines rencontres du FC Metz, face à l'AS Monaco et au FC Nantes.