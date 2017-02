Le FC Barcelone a supervisé Bernardo Silva

Lors du derby entre l'AS Monaco et l'OGC Nice, le club catalan est venu superviser 8 joueurs des deux effectifs.

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone a supervisé 8 joueurs samedi à l'occasion du match entre Nice et Monaco. Le directeur du football au FC Barcelone était dans les tribunes. Ce dernier avait pour objectif six monégasques et deux niçois. Il s'agit de Bernardo Silva, Djibril Sidibe, Benjamin Mendy, Almany Traoré, Thomas Lemar et Kylian Mbappé du côté monégasque et Alassane Plea, Malang Sarr du côté Niçois.