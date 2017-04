Le directeur de la sécurité du SC Bastia en garde à vue

Après les incidents du match Bastia-Lyon, le parquet de Bastia à ouvert une enquête. 5 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi eux trois supporters, le stadier et Anthony Agostini, le directeur de la sécurité de Bastia.

Le parquet de Bastia a ouvert une enquête directement après les violences lors du match entre Bastia et Lyon pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Hier, 5 personnes ont été interrogées par les enquêteurs et directement placées en garde à vue. Dans ces 5 personnes figurent le stadier et le directeur de la sécurité du Sporting Club de Bastia et ancien du groupe "Bastia 1905", Anthony Agostini. C'est lui qui est venu voir à la mi-temps Anthony Lopes pour lui demander de rentrer au vestiaire plus rapidement. Ces 5 personnes devraient être renvoyées dès cet après-midi devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate.



N.P