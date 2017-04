Le directeur de la LFP ne veut plus de match à Bastia

Didier Quillot, directeur général de la LFP, est intervenu ce matin pour clarifier la situation avec les incidents d'hier après-midi à Bastia. Sa réponse est claire, il ne veut plus de match à Furiani.





"Je pense qu'on va déjà finir la saison, la Commission de discipline dira dans quelles conditions le club de Bastia fait ses deux derniers matches, je ne vais pas faire de pronostics car on va dire que je me suis immiscé dans la décision mais on ne peut pas continuer à jouer dans ce stade où la sécurité des acteurs n'est pas garantie, c'est aussi simple que ça", a affirmé Didier Quillot.