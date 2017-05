Le come-back d'un ancien Marseillais ?

Actuellement assuré d'être en Premier League avec les Hammers de West-Ham, André Ayew pourrait faire son retour sur la Cannebière lors du prochain mercato.

Depuis l'arrivée de Franck McCourt, le nouveau projet du club intéresserait de près André Ayew. "On verra avec le recrutement de cet été où le club veut vraiment aller. Il est possible qu'André revienne à l'OM un jour. C'est un enfant du club, formé à Marseille. Il a l'amour du maillot. Les supporteurs savent qu'il est prêt à tout pour son club", a ainsi expliqué Abedi Pelé, le père et agent du jouer de West Ham.