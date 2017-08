Le club ne voulait pas voir Mbappé sur le terrain

Après le match face à Dijon, l'entraîneur de l'AS Monaco, Leonardo Jardim est revenu sur la non participation de Kylian Mbappé à la rencontre. "C'est une décision du club de ne pas le faire débuter la rencontre. Et quand je dis le club, je parle de tous ceux qui décident. Après, le match s'est déroulé de façon facile et moi, j'ai donné l'opportunité à d'autres de jouer. Avec ce qui nous attend le mois prochain, avec les matches de Ligue des champions notamment, on va avoir besoin de tout le monde et il faut donner du rythme à des joueurs qui sont moins utilisés." Un début de bras de fer ou un simple match de repos pour Mbappé ?