Le classement des buteurs de Ligue 1

Retrouvez sur Sport.fr le classement des buteurs de la Ligue 1.

1- Edinson CAVANI (Paris Saint-Germain) 27

2- Alexandre LACAZETTE (Olympique Lyonnais) 22

3- Bafetimbi GOMIS (Olympique de Marseille) 16

4- Radamel FALCAO (AS Monaco) 16

5- Steve MOUNIE (Montpellier Hérault SC) 12

6- Alassane PLEA (OGC Nice) 11

7- Ivan SANTINI (SM Caen) 11

8- Martin BRAITHWAITE (Toulouse FC) 10

9- Kylian MBAPPE (AS Monaco) 09

10- Valère GERMAIN (AS Monaco) 09