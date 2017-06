Le clan Ronaldo réplique aux accusations

Alors que le parquet de Madrid a entamé des poursuites pour fraude fiscale, l'attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a répliqué par la voix de son avocat, Antonio Lobo Xavier : "Cette information est une surprise totale pour le joueur qui se sent lésé, a affirmé l'homme de loi à la chaîne portugaise SIC Noticias. Je n'admets pas une fuite devant l'impôt. Le cas de Messi et des autres joueurs accusés dans ce cadre est complètement différent car ils n'ont rien déclaré alors que Cristiano l'a fait."



"Le Real Madrid CF montre sa pleine confiance dans son joueur Cristiano Ronaldo, qui a agi conformément en respect de la loi concernant ses obligations fiscales. Cristiano Ronaldo a toujours montré depuis son arrivée au Real Madrid CF, en Juillet 2009, une volonté claire de remplir toutes leurs obligations fiscales. Le Real Madrid CF est tout à fait convaincu que son joueur Cristiano Ronaldo a prouvé son innocence dans ce processus. Le Real Madrid CF attend que la justice agisse le plus rapidement possible afin de démontrer son innocence", a écrit le Real Madrid dans un communiqué et soutien donc son attaquant.