Le buzz OM : Bacca aurait donné son accord

Marseille s'active et aurait peut-être trouvé son attaquant pour venir prendre la tête de l'équipe la saison prochaine. Carlos Bacca aurait donné son accord à l'OM.

D'après les informations du quotidien italien Leggo, le joueur du Milan AC, Carlos Bacca aurait donné son accord pour rejoindre l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Toujours selon le journal, le club phocéen doit maintenant trouver un accord avec Milan pour le transfert du joueur. Pour rappel, le club demande au minimum 25 millions d'euros pour laisser partir l'attaquant colombien. Hier, francefootball.fr a annoncé plusieurs contacts depuis janvier entre Zubizarreta et l'agent de l'international colombien.



Selon La Gazzetta dello Sport, le FC Valence veut aussi Carlos Bacca, mais Marseille est très présent dans le dossier et prêt à dépenser 15M€ pour son transfert avec un salaire de 4M€ par an. Il est actuellement sous contrat avec le Milan jusqu'en 2020.



"Carlos a un contrat avec le Milan, mais c'est sûr que beaucoup de clubs importants en Europe sont intéressés par un avant-centre. Carlos est un joueur qui a marqué des buts dans tous les clubs où il a joué. Mais je ne peux pas vous dire s'il y a du concret avec d'autres clubs, ça ne serait pas professionnel de notre part. Je le répète, mais Carlos a un contrat avec le Milan. Il faudra analyser la situation si le club souhaite son départ. Mais à la question de savoir si la Ligue 1 est un championnat important, c'est une évidence. Les grands clubs français sont d'un très bon niveau en Europe," a déclaré, ce mardi après-midi, Sergio Barila l'agent du joueur.



Un point important peut renforcer la décision du joueur, l'arrivée du Portugais André Silva pour 38 millions d'euros, lundi dernier, à Milan. NP



