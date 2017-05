Le bilan de la saison est "plutôt positif" pour Draxler

A deux jours d'affronter Bastia au Parc, Julian Draxler revient sur sa saison, lui qui avait marqué pour ses débuts avec Paris contre les Corses.



L'état d'esprit du groupe après Nice

"C'est difficile à digérer, c'était un match important et nous avons perdu, nous sommes vraiment déçus. Ce n'est pas simple de commencer une semaine après une defaite, mais nous sommes des professionnels, et nous devons avancer. Nous devons travailler pour revenir à notre meilleur niveau, et faire le meilleur match possible contre Bastia ce samedi."



Bastia

"Je suis sûr qu'ils se battront pour gagner. Ils veulent se maintenir en Ligue 1 et feront tout pour prendre des points contre nous. Ce sera forcement difficile, mais nous serons à la maison, devant nos supporters qui nous pousserons. On aurait dû battre Nice, on fera mieux au Parc samedi. Si nous jouons à notre niveau, nous gagnerons.



Le bilan de la saison

"Je pense qu'il est plutôt positif. Nous jouons bien et nous avons pratiquement tout gagné. Ce n'était pas très compliqué pour moi d'intégrer ce groupe avec autant de qualité, parce que tout le monde m'a parfaitement reçu. Je pense vraiment avoir fait le bon choix en venant ici. Et j'aime cette ville, Paris est un endroit merveilleux, j'aime vivre ici et j'espère découvrir la ville un peu plus. Sur le terrain, je continue à apprendre, à connaitre mes coéquipiers un peu plus, mais c'est normal, quand on rejoint un nouveau club, il y a toujours un temps d'adaptation par rapport aux autres joueurs qui vous entourent. Sans doute que je ne m'attendais pas à vivre de si bons débuts, mais c'est surtout grâce à mes coéquipiers. J'espère vivre le début d'une belle histoire."