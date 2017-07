Le Besiktas libère Marcelo





Le Besiktas Istanbul a annoncé via son compte Twitter que Marcelo Guedes était libéré et pouvait rejoindre l'Olympique Lyonnais rapidement. Lyon aurait trouvé un accord oral avec le Besiktas Istanbul pour faire venir le Brésilien Marcelo. Selon l'Equipe, les Rhodaniens auraient proposé 7,5 millions d'euros, ce qui aurait fini par convaincre le club turc de le lâcher. Il e manque plus que les papiers nécessaires à la réalisation de son transfert pour que la vente se fasse. Il pourrait passer sa visite médicale en fin d'après-midi.