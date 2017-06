Le Barça va faire une offre dans le dossier Verratti

D'après les informations du quotidien AS, le club catalan va réaliser dans les prochains jours une offre pour Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison).

D'après les informations de AS, le club catalan va réaliser dans les prochaines heures une offre pour le milieu de terrain. Elle est estimée à 80 millions d'euros, c'est à dire la somme que souhaite Nasser Al-Khelaïfi pour rompre le contrat avec le natif de Pescara. Mais cette offre sera refusée par le PSG qui veut encore négocier avec le joueur avant de donner une décision finale dans ce dossier.



