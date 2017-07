Le Barça pourrait porter plainte contre le PSG

Disposé à tout tenter pour empêcher le PSG de recruter Neymar, le FC Barcelone va le conduire devant les tribunaux, assure la presse espagnole. Les dirigeants catalans estiment effectivement qu'il n'est pas possible que le club parisien dispose des 222 millions d'euros nécessaires pour lever la clause libératoire du joueur. Et pour le cas où l'argent transiterait par Neymar lui-même, via le Qatar, ils considéreraient qu'il s'agit d'une aide dissimulée répréhensible et sanctionnable par le biais du fair-play financier. On s'oriente donc vers un gros bras de fer entre l'Espagne et le pays du Moyen-Orient, pour le cas où transfert du Brésilien se confirmerait.