Le Barça lorgne sur une pépite du FC Metz

D'après les informations du quotidien AS, le FC Barcelone piste actuellement un prodige du FC Metz, le jeune Ismaïla Sarr.

Selon AS, le FC Barcelone va agiter le marché du mercato estival. Selon le média espagnol Ismaïla Sarr (Metz) le jeune prodige du FC Metz possède un profil qui est très apprécié au sein du club catalan. Newcastle, Lille et Leipzig se sont déjà intéressés à l'international sénégalais (8 sélections, 1 but) lors des dernière semaines.