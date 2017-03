Le 11 des révélations de la Ligue 1 avec Mbappé et Mounié...

Quelle serait l'équipe type des révélations de la Ligue 1 ? Sport.fr vous propose d'y répondre. Vous allez voir il y a là aussi un très haut niveau.

Entraîneur

Sérgio Conceição (FC Nantes): Arrivé depuis quelques mois il a redonné envie et surtout la motivation à des Nantais qui avaient perdu le goût du football. Adoré par les supporters, en bonne relation avec son président et apprécié par ses joueurs, il tire les Canaris vers le haut. Aujourd'hui le club est 11ème avec 38 points et regarde vers le haut.



Gardien

Baptiste Reynet (Dijon FCO): Élu dans les meilleurs gardiens de Ligue 2, Baptiste Reynet a rapporté pas mal de points aux hommes de Olivier Dall'Oglio depuis le début de la saison. Il est pour le moment à 63 arrêts.



Défenseurs

Kévin Malcuit (AS Saint-Etienne): Il réalise une belle saison sous les ordres de Christophe Galtier. Il compte 2 passes décisives en championnat.



Simon Falette (FC Metz): Lui s'est révélé être une belle surprise. Costaud dans les duels et réaliste notamment sur corner, il semble enfin montrer son potentiel. En Ligue 1, il a inscrit 3 buts cette saison.



Mouctar Diakhaby (Olympique lyonnais): Personne ne le connaissait avant cette saison, puis Bruno Genesio a décidé de le lancer dans le grand bain et de lui laisser sa chance. Une prise de risque payante. Il forme désormais avec Emanuel Mammana la charnière lyonnaise. En plus de cela, il a inscrit ses premiers buts notamment en Coupe d'Europe. Pour le moment il compte une réalisation en Ligue 1.



Fenrando Marçal (EA Guingamp): Quelle saison pour le Brésilien. A Guingamp il se sent bien et apporte beaucoup. Sa vitesse et ses centres font souvent des ravages, résultats 7 passes décisives pour lui.



Milieux de terrain

Tiemoué Bakayoko (AS Monaco): À 22 ans, il est en train de faire une saison quasi-parfaite grâce à la confiance de son coach, Leonardo Jardim. Il représente l'avenir et ça Didier Deschamps l'a bien compris avec une convocation chez les Bleus. Fort physiquement il a inscrit 2 buts en championnat.



Wylan Cyprien (OGC Nice): Il réalise une saison formidable avec les Aiglons. Ancien joueur de Lens, il a pris une vraie dimension grâce à ces 8 buts et 3 passes décisives. Il fait partie du 11 niçois sans contestation.



Maxime Lopez (Olympique de Marseille): Lui aussi a pris un nouveau statut. Formé au club il donne de bons ballons et possède une bonne vision du jeu. Ses stats, 1 buts et 4 passes.



Attaquant

Alassane Pléa (OGC Nice): Formé à Lyon et parti à Nice du fait d'un faible temps de jeu, Alassane Pléa s'éclate à la pointe de l'attaque azuréenne. En compagnie de Balotelli, il aura réalisé une saison admirable avec 11 réalisations et 2 passes. Il aura, oui car il est out jusqu'à la fin de la saison.



Kylian Mbappé (AS Monaco): C'est une petite pépite, supervisé par toute l'Europe à 18 ans il vit un vrai rêve. Appelé en équipe de France et sacré champion d'Europe des U19 l'été dernier, il postule à une place de titulaire depuis quelques matchs et compte 12 buts pour 5 passes.



Steve Mounié (Montpellier HSC): Le Montpelliérain impressionne du côté de l'Hérault. Même s'il ne fait pas de bruit, il montre tout son potentiel, avec 13 buts, il est le cinquième meilleur buteur de la Ligue 1 à seulement 22 ans. Sa spécialité le jeu de tête avec 5 réalisations cette saison.



Nous avons pensé à faire une composition en 4-3-3 modulable.



Reste de l'effectif :

Didillon (FC Metz) - Lima (FC Nantes) - Dalbert (OGC Nice) - Gnagnon (Rennes) - Diop (Toulouse) - Rongier (FC Nantes) - Ait Bennasser (AS Nancy) - Tousart (Olympique lyonnais) - Vada (Bordeaux) - Pépé (SCO Angers) - Diony (Dijon FCO) - Laborde (Bordeaux).







Nicolas Pelletier et Grégory Zerbone