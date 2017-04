Le 11 de la semaine en Ligue 1 avec Payet et Nakoulma

Dimitri Payet a brillé avec Marseille et Prejuce Nakoulma a inscrit un doublé avec Nantes et ils sont tous les deux logiquement dans le 11 de la semaine où figurent plusieurs joueurs de Lille et Guingamp.





