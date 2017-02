Lacazette Parisien ? Aulas ne s'y oppose pas

Jean-Michel Aulas, a déclaré sur RMC, qu'il ne s'opposera pas à un départ d'Alexandre Lacazette, pour le club de la capitale si ce dernier met sur la table plus de 45 millions d'euros.

"Je n'ai pas dit qu'Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso partiraient. On a eu de nombreuses propositions pour de nombreux joueurs. L'année dernière, on a refusé des offres autour de 40-45 millions pour Lacazette, donc les négociations pour le laisser partir seront au-delà de cette somme-là. Mais on fera tout pour le garder, car des joueurs qui marquent 25 ou 30 buts par an ça ne court pas les rues", a déclaré Jean-Michel Aulas sur RMC avant de reprendre sur une question d'un journaliste, Lacazette au PSG ?

Il répond : "Tout ne dépend pas de moi. Mais je ne mettrais pas d'obstacles, car il y a toujours des paroles évoquées à un moment donné. Ce que fait Paris pour le foot français et pour l'Europe est excellent. On n'est pas du tout dans une bagarre avec eux ni avec Monaco, Nice, Lille ou Saint-Étienne. Il faut se battre pour l'indice UEFA qui va nous permettre d'améliorer les revenus et les droites télés du foot français. Donc il n'y a pas d'opposition avec le PSG et j'ai une très bonne relation avec le président Nasser Al-Khelaïfi. Mais de toute façon si Alexandre Lacazette devait partir, ce serait plutôt pour l'étranger d'après ce que j'ai compris".

