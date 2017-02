"Lacazette est détruit psychologiquement"

Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, est monté au créneau hier après la victoire face à Nancy 4-0 pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. Il a décidé de défendre son attaquant sifflé lors du match.

C'est au micro de France Bleu que Jean-Michel Aulas s'est indigné contre les critiques visant son attaquant vedette. "Alexandre est détruit psychologiquement, et c'est sur un malentendu. Il n'a pas dit qu'il voulait partir de Lyon pour partir dans un grand club. C'est probablement le meilleur buteur du championnat avec Cavani et il n'a pas trahi la maison. On fait porter sur des gamins une pression immense. Je suis déçu, ça me fait mal. Ce sont mes joueurs, ce sont mes enfants."



"Ça me fait de la peine, parce que c'est un joueur merveilleux. Alex est un très grand joueur, un mec super bien, un joueur qui joue pour ses couleurs, pour ses supporters. Il a simplement dit qu'un jour, comme ses aînés, ce serait bien d'aller dans un très grand club. Le jour où l'OL sera l'équivalent du Real Madrid, de Barcelone, ou de Manchester, on pourra s'opposer. Là, il faut savoir remettre les choses en perspective."