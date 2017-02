Lacazette dégoûté par les sifflets

Les supporters lyonnais se sont-ils tirés une balle dans le pied en sifflant Alexandre Lacazette, mardi soir ? RMC a interrogé l'entourage de l'attaquant, lequel n'a pas minimisé la gravité de l'affaire. Selon ses proches, le buteur est "ravagé", "scotché", "halluciné" et "triste". À tel point qu'il aurait pris la décision de quitter le club, au terme de la saison. "Cette soirée laissera des traces. (...) On est passé à l'étape irrévocable. Il me semble qu'avec cette attitude, les supporters ont tranché", ont-ils ajouté. Pour rappel, l'international français a inscrit 115 buts et délivré 27 passes décisives en 266 rencontres sous les couleurs de l'OL, depuis le début de sa carrière.