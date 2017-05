La vidéo sera utilisée pour les barrages Ligue 1 et de Ligue 2.

La LFP a annoncé que l’assistance vidéo pour l’arbitrage sera utilisée pour les barrages de Ligue 1 et de Ligue 2.



Voici le communiqué de la LFP

"Réuni ce matin, le Comité Exécutif de la FFF a adopté l'instauration de l'assistance vidéo pour l'arbitrage lors des barrages Domino's Ligue 2 qui opposeront le 18ème de Domino's Ligue 2 au 3e du National, le mardi 23 mai (barrages aller) et le dimanche 28 mai (barrages retour) prochains.



A la demande de la FFF, l'IFAB avait accepté l'utilisation pour la première fois de la vidéo sur des matchs de compétition de clubs en France, pour les matches des barrages Ligue 1 et Domino's Ligue 2, prévus jeudi 25 mai et dimanche 28 mai.



Pour rappel, la vidéo pourra être utilisée à la demande de l'arbitre central ou sur proposition de l'arbitre assistant vidéo pour quatre situations de jeu, uniquement :

- après un but marqué

- sur une situation de pénalty

- pour un carton rouge direct

- pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné.



Seule la décision initiale clairement erronée pourra être corrigée, l'arbitre central demeurant le dernier décisionnaire."