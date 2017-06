La révolution Garcia à Saint-Étienne

Une page se tourne à Saint-Étienne pendant ce mercato, après avoir longtemps cherché l'entraîneur, Oscar Garcia va devoir assurer pendant la période des transferts. Une pression immense sera présente sur ses épaules, le peuple Vert attend une révolution !

C'est le grand chantier de l'ASSE pendant l'été, construire un groupe à l'image du nouvel entraîneur Oscar Garcia plusieurs noms sont déjà évoqués mais l'entraîneur veut déjà passer par une liquidation de l'effectif avant la reprise. C'est dans cette optique qu'Oscar Garcia aurait accordé un bon de sortie pour plusieurs joueurs comme Romain Hamouma, dont le contrat prendra fin en 2018. Âgé de trente ans, l'attaquant polyvalent a inscrit 7 buts en 29 rencontres de Ligue 1, cette saison. Toulouse serait notamment attentif à sa situation, tandis que les Verts attendraient 2 millions d'euros pour le laisser partir. En défense Florentin Pogba, Cheikh M'Bengué, Pierre-Yves Polomat et Léo Lacroix ne sont pas dans les plans de l'ancien joueur du Barça, le nouveau technicien cherche des joueurs qui sont capables de se projeter très rapidement vers l'avant pour mener un jeu offensif, une vraie révolution à Saint-Étienne.



En attaque Nolan Roux est aussi prié de trouver un nouveau point de chute pour la saison prochaine. Écarté du groupe professionnel par Galtier lors de la fin de saison dernière, Nolan Roux intéresse plusieurs clubs de Ligue 1 pour cette nouvelle saison.



Des recrues à son image ?

C'est un entraîneur avec une vraie philosophie de jeu qui arrive dans le Forez. Un coach qui a besoin d'un groupe qui veut jouer l'attaque. D'après BUT, toujours bien informé dans l'actualité des Verts, Oscar Garcia veut recruter en priorité des défenseurs rapides pour accompagner Loïc Perrin. Le défenseur croate de 20 ans Duje Caleta-Car, ancien joueur de Garcia au Red Bull Salzbourg, pourrait s'engager avec les Verts. C'est un joueur à l'image du coach.



Un autre joueur intéresse aussi le coach, Loïs Diony qui va quitter Dijon pendant l'été, depuis plusieurs mois l'ASSE négocie avec le joueur qui est aussi pisté par plusieurs clubs de Ligue 1. Une dernière piste est évoquée cette semaine dans les rumeurs mercato du côté de Saint-Étienne, celle de Karim Hafez. Les Verts cherchent un défenseur latéral gauche. Un poste qui pousse Cheikh M'Bengue vers la sortie et Karim Hafez serait la recrue parfaite pour le nouveau coach. Le joueur de 21 ans a évolué la saison dernière en Ligue 2 avec le RC Lens, mais appartient à Lierse. NP