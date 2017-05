La réponse de Genesio à Valbuena

Après la victoire face à l'Ajax, Mathieu Valbuena a expliqué en conférence de presse que la saison de l'OL était médiocre. Ce à quoi son coach Bruno Genesio a répondu devant les médias.

"Si on parle des résultats, je ne dirais pas médiocre. On aurait dû faire mieux en championnat mais en Coupe d'Europe, notre parcours a été plus qu'honorable. Le problème, en L1, c'est qu'on a manqué de régularité, notamment sur des matchs présumés plus faciles. On a failli dans ces matchs-là. Il faudra analyser les causer et éviter que ça se reproduise la saison prochaine", a-t-il confié aux médias présents.