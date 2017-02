La programmation TV de la 30e journée

Retrouvez sur sport.fr, l'ensemble de la programmation télé de la 30ème journée de Ligue 1 du week-end du 17 mars.

Vendredi 17 mars 2017

20:45 LOSC - Olympique de Marseille sur Canal + Sport



Samedi 18 mars 2017

17:00 FC Nantes - OGC Nice sur Canal + Sport

20:00 Angers SCO - EA Guingamp sur beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

20:00 Girondins de Bordeaux - Montpellier SC sur beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

20:00 FC Metz - SC Bastia sur beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

20:00 AS Nancy Lorraine - FC Lorient sur beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

20:00 Toulouse FC - Stade Rennais FC sur beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX



Dimanche 19 mars 2017

15:00 SM Caen - AS Monaco sur beIN SPORTS 1

17:00 Dijon FCO - AS Saint-Etienne sur beIN SPORTS 1

21:00 Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais sur Canal +



