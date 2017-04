La piste André Silva s'éloigne pour Marseille

Alors que l'OM est en pleine fin de saison, dans les coulisses on s'activent pour trouver un nouvel attaquant. Si des noms comme Mandzukic, Dzeko, Giroud ou encore Bacca circule, les dirigeants phocéens ont jeté leur dévolu sur l'attaquant portugais, André Silva. Malgré tout, sa possible venue semble s'éloigner de plus en plus.

Marseille vise André Silva depuis de nombreux mois. Désireux de réaliser le gros coup du mercato, Franck McCourt semble se faire une raison. Le prodige portugais est devenu "intouchable" pour les ciel et blanc car outre le Real Madrid, c'est maintenant Manchester United qui s'intéresse au joueur. Et comme l'ont expliqué les dirigeants Marseillais, ils ne pourront pas lutter contre ces deux équipes surtout au niveau financier. Rappelons qu'André Silva a une clause libératoire de 60 millions d'euros.



