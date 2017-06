La Ligue 1 part à la chasse aux gardiens !

Ce n'est plus un secret, la France est réputée pour posséder les meilleurs gardiens au monde. Ruffier, Mandanda, Lloris, Carrasso, Costil...la France domine le monde du football dans ce domaine. Et pourtant depuis le début du mercato, la Ligue 1 essaye de trouver le bon élement à ce poste. Costil a signé à Bordeaux, Lafont reste à Toulouse mais la question se pose pour l'OM, le PSG ou même à Rennes...

La même phrase revient à chaque fois que ce poste est évoqué, "c'est le jeu des chaises musicales". Il faut qu'un gardien bouge pour que les autres bouges. Avec le départ de Costil à Bordeaux la Ligue pouvait s'attendre à du changement dans ce domaine et pourtant c'est l'inverse qui est en train de se réaliser, personne ne bouge !



MONTPELLIER VEUT REYNET

Depuis le début du mercato Montpellier s'active pour renforcer le poste et le gardien du DFCO, Baptiste Reynet est même d'accord avec le club du sud mais pour le moment les deux clubs n'arrivent pas à trouver une entente sur le somme pour le transfert. C'est pour cela que le MHSC ne reste pas les bras croisés et veut trouver un joueur pour ce poste qui a été ciblé comme prioritaire par le nouveau coach. Benjamin Lecompte de Lorient et Jean-Louis Leca de Bastia sont les deux autres cibles du club qui aurait une préférence pour le portier corse.



RENNES NE VEUT PAS RECRUTER

René Ruello assure qu'il n'a "aucun regret" sur le départ de Benoît Costil vers Bordeaux au début du mercato d'été. Pourtant le gardien était le numéro 3 en équipe de France et un cadre du vestiaire du SRFC. Le président du club ne veut pas recruter un nouveau portier pendant le mercato : "Je pense qu'Abdoulaye Diallo sera numéro 1 dans les buts cette saison. Je fais confiance aux entraîneurs des gardiens." Ce ne sera donc pas Raïs M'Bolhi, ancien gardien du GFC Ajaccio en Ligue 1 et international algérien, qui était arrivé au club en janvier et voulait prétendre au poste de gardien numéro 1 pour la saison prochaine. Ce ne sera donc pas le cas !



L'OM VEUT RETROUVER SON MANDANDA

C'est le feuilleton de l'été du côté de Marseille, Steve Mandanda va-t-il revenir à l'OM, un an après son départ ? C'est la question qui devrait connaître une réponse très rapide. Ces derniers jours, Lille est intervenu dans le dossier mais les demandes de Crystal Palace sont trop importantes pour le club de Gérard Lopez. Mais pour l'OM aussi, les 4 millions d'euros sont trop élevés. De plus, le président de Crystal Palace ne compte pas pour le moment lâché l'ancien portier des Bleus et veut le voir à l'entraînement lors de la reprise. Reste à savoir maintenant si l'OM sera bon dans les négociations pour faire revenir une icône sur la Canebière !



NANTES VEUT UN NOUVEAU PORTIER

Le FC Nantes est actuellement à la recherche d'un nouveau gardien pour la saison prochaine alors que Quentin Braat vient de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Le jeune champion d'Europe U19 avec l'Equipe de France en 2016, a paraphé un contrat de trois ans avec les Canaris. Mais c'est bien le poste de numéro 1 qui est actuellement dans le doute. Le gardien du FC Nantes Rémy Riou va quitter les Canaris pour rejoindre la Turquie. Il pourrait évoluer à Alanyaspor, en Süper Lig la saison prochaine. Le gardien pourrait quitter le club pour un million d'euros, une somme qui sera utilisée pour essayer de trouver un nouveau gardien à Nantes.



LE PSG VEUT SE DEBARASSER DE TRAPP

Trapp sera-t-il le gardien du PSG la saison prochaine ? Même si pendant les dernières semaines le départ du portier allemand n'est plus trop d'actualité, son départ a été évoqué et l'arrivée du portier de l'AC Milan Gianluigi Donnarumma était très proche. Mais pour le moment aucune nouvelle sur ce poste au PSG qui pourrait bouger après l'Euro des moins de 21 ans et la Coupe des Confédérations. Ce mardi après-midi, le PSG a aussi officialisé le départ de Sirigu au Torino avec une rupture de contrat entre les deux parties.



L'ASSE VEUT GARDER RUFFIER

Garcia va devoir faire avec Ruffier pour la saison prochaine. Alors qu'il était considéré comme le meilleur gardien de Ligue 1, Stéphane Ruffier va poursuivre avec l'ASSE. Il était pisté par plusieurs clubs en Ligue 1 comme à Nice et même à l'étranger, l'international tricolore n'a pas la cote sur le marché des transferts et va donc devoir continuer avec Saint-Étienne la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour le club mais une mauvaise pour le joueur qui n'arrive pas à passer un cap dans sa carrière.



NICOLAS PELLETIER