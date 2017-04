La Ligue 1 devient la "Ligue 1 Conforama"

L'enseigne de mobilier et décoration Conforama (groupe Steinhoff International) crée la surprise. Conforama devient le partenaire titre de la Ligue 1 pour les trois prochaines saisons.

Attendu depuis longtemps, le contrat de naming de la Ligue 1 vient d'être officialisé par la Ligue de football professionnel (LFP). Mais alors que les spéculations allaient bon train sur l'identité du futur namer, c'est un nouvel entrant qui fait son apparition sous la houlette de Dentsu Aegis Network, l'agence en charge du dossier. Conforama devient le "Partenaire Titre de la Ligue 1 pour les trois prochaines saisons (2017/2018 à 2019/2020)", indique la LFP, "très fière de pouvoir compter parmi ses partenaires une grande marque française rayonnant sur l'ensemble du territoire". L'enseigne de mobilier et décoration apporte quelques subsides également. Environ 10 millions d'euros par an selon L'Equipe. A partir du 1er juillet prochain, la Ligue 1 deviendra donc la « Ligue 1 Conforama ».



"La puissance médiatique de la Ligue 1 permettra à Conforama de gagner en visibilité au niveau national et international lors des retransmissions des matchs, explique Didier Quillot, Directeur Général Exécutif de la LFP. Ce partenariat améliorera également la visibilité de la marque au niveau local, à travers un dispositif de communication très complet au sein des stades, lors de chaque journée de championnat et dans le cadre de différentes actions promotionnelles ou de relations publiques." L'accord est "une évidence" selon Antoine Brieu, Directeur Général de Conforama France, qui se revendique comme une "enseigne populaire et grand public". La marque appartient au groupe sud-africain Steinhoff. Un géant au chiffre d'affaires supérieur à 13 milliards d'euros en 2016, présent dans 30 pays.



La LFP devenant la première institution en France à avoir conclu trois accords de naming en un an : Domino's Ligue 2, Orange e-Ligue 1 et maintenant Ligue 1 Conforama. Si la France avait pris du retard sur ses voisins européens en la matière, elle passe la vitesse supérieure aujourd'hui.



Présent dans toutes les villes de la Ligue 1

Nouvel entrant dans le sponsoring sportif, Conforama accompagnera la Ligue 1 en mettant le championnat de France au cœur de ses magasins (204), présents sur tout le territoire. En effet, 90% des Français résident aujourd'hui à moins 20 minutes d'un magasin Conforama et 80% des Français vivent à moins de 50 kilomètres d'un stade d'un club de football professionnel.