La LFP prépare un plan pour relancer le foot français

La LFP a annoncé ce mardi matin son plan avec des actions pour relancer l'attractivité et réformer le football français lors du cycle 2017-2022. Play-offs en Ligue 2, maillots-caméra, draft...

C'est lors d'un comité stratégique, que la LFP a décidé de prendre plusieurs initiatives pour venir relancer le football français. Des idées qui seront très importantes pour que la Ligue 1 et la Ligue 2 deviennent des championnats attractifs. Pour la LFP, la Ligue 2 et à la Coupe de la Ligue vont devenir des "laboratoires d'expérimentation reconnus". Par exemple en Ligue 2, la Ligue voudrait mettre en place un système de play-offs mais aussi le principe du carton vert ou blanc.



Enfin, il faut aussi s'adapter au 21e siècle avec par exemple le développement des innovations technologiques, comme par exemple..."des maillots-caméra". Mais il faut surtout retenir de cette réunion, c'est que la Ligue veut développer le football français à l'international et pour cela des rencontres de Ligue 1 pourraient être programmés à 13h pour les diffuseurs internationaux.



Voici le communiqué de la LFP

"Présenté aux médias ce mardi 25 avril par Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP, et Didier Quillot, Directeur Général Exécutif de la LFP, ce plan stratégique vise à développer la feuille de route pour le cycle 2017-2022, affirmer les ambitions du football professionnel, recréer un cercle vertueux et améliorer la compétitivité du football français face à ses pairs européens.



A l'issue d'une démarche participative regroupant l'ensemble des clubs et des acteurs du football français, ce plan stratégique a défini cinq priorités stratégiques :



- Protéger et valoriser la formation française

- Valoriser le football professionnel français à l'international

- Mieux connaître et servir les clients pour augmenter les revenus matchday et merchandisiing

- Développer les relations avec les entreprises, les investisseurs et l'UEFA

- Développer une stratégie de marque et de communication, ainsi qu'un plan RSE



Pour chacune de cinq priorités stratégiques, 20 initiatives ont été ciblées avec pour ambition de rattraper le retard sportif et économique sur les championnats européens.



Le plan stratégique vise ainsi à faire évoluer la charte du football professionnel, protéger les jeunes joueurs et la formation, accroître la transparence sur le marché des transferts, valoriser le jeu et les joueurs, améliorer la qualité du spectacle, augmenter la valeur des droits de diffusion internationaux, marketer le football professionnel à l'international ,mieux connaître les clients, définir une stratégie CRM, capitaliser sur les meilleures pratiques marketing, développer les relations avec les grandes entreprises, promouvoir le football professionnel français auprès des investisseurs, travailler avec l'UEFA, redéfinir la stratégie et l'architecture de marque, communiquer auprès des nouveaux publics, créer un réseau d'ambassadeurs, définir et structurer un plan RSE ambitieux, adopter une charte éthique des comportements pour tous les acteurs, faire de la Ligue 2 et de la Coupe de la Ligue des laboratoires d'expérimentation reconnus et mutualiser les achats pour optimiser les coûts."