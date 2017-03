La L1 cartonne

Selon une étude de l'Observatoire du football (CIES), les arbitres de Ligue 1 distribuent peu de cartons jaunes, mais plus de rouges que la moyenne européenne.





L'observatoire du football a compilé les données de 31 championnats de première division d'Europe, de la Russie jusqu'au Portugal en passant par Chypre. Qu'en ressort-il ? Que la « cartonite aigue » est plus prononcé en Europe du Sud et de l'Est que dans le Nord et à l'Ouest du Vieux continent.



Avec une moyenne de 5,23 avertissements distribués par match, ce sont les Grecs qui adressent le plus de cartons jaunes, tandis qu'en matière d'exclusion, ce sont leurs homologues roumains (0,30 rouge par match) qui en sont les plus friands. Bien loin des standards de la Superliga danoise (3,35 jaunes et 0,08 rouge par match) ou de la Tippeligaen norvégienne (2,83 jaunes et 0,10 rouge par match).



Et la Ligue 1 dans tout ça ? Ils sont atypiques. Car si d'une "manière générale, le nombre de cartons jaunes est corrélé à celui de cartons rouges" explique l'étude, les arbitres français ont la particularité d'être plutôt souples avec les avertissements (3,6 jaunes par match, soit le 25e total sur 31), mais d'avoir la main lourde dès qu'il s'agit d'exclusions : 0,29 rouge par match, soit le deuxième total, à égalité avec la Grèce.



Depuis le début de saison, en 299 matchs de L1, les arbitres ont distribué 1044 cartons jaunes et 84 cartons rouges. Dont respectivement 7 et 4 pour le seul Bastiais Yannick Cahuzac.