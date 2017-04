La Juventus en pole pour Tolisso

Auteur d'une très grosse saison avec l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso a réellement passé un cap cette saison sous les ordres de Bruno Genesio. De nombreux clubs s'intéressent de très près à son profil. Le néo international français a beaucoup de fans notamment en Italie.

Le Napoli, le Milan AC et l'Inter Milan, voilà trois clubs qui souhaitent recruter Corentin Tolisso. Malgré tout, selon une source l'Equipe, la formation qui serait la plus proche d'un transfert du milieu lyonnais s'appellerait la Juventus Turin. Les Turinois sont très concernés et l'ont déjà ciblé. Il est sans aucun doute la priorité du club pour le mercato estival.



GZ