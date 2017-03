La Juve garde un oeil sur Rabiot

Impressionné par le tout nouveau statut d'Adrien Rabiot avec le club de la capitale, la Juventus Turin se verrait bien recruter le Parisien au prochain mercato.

Et si Adrien Rabiot rejoignait l'Italie au cours de l'été. Cette hypothèse devient de plus en plus crédible. Selon le Corriere dello Sport, La Juventus Turin serait revenu à la charge pour enrôler l'international Français des moins de 21 ans. Désireux de recruter Marco Verratti, la Vieille Dame pense comme plan B au jeune Rabiot.

En effet, il serait moins chères et bien plus accessible qu'un Verratti qui affole littéralement l'Europe depuis plusieurs saisons.



GZ