La direction du FC Nantes dénonce les débordements de dimanche

La direction du FC Nantes regrette les débordements qui ont eu lieu au Stade de La Beaujoire ce dimanche, lors du match FC Nantes - Girondins de Bordeaux. La direction du club a dénoncé des "actes inadmissibles".







Communiqué du club

"Ces actes inadmissibles vont entraîner des sanctions financières voire plus sévères à l'encontre du Club. Deux stadiers et une supportrice ont subi des brûlures ; des plaintes ont été et vont être déposées.



Ces agissements sont intervenus dans la tribune Loire, dans la zone ordinairement occupée par le groupe Brigade Loire, dont certains membres se sont déjà illustrés lors des incidents survenus le dimanche précédent lors du match de la Coupe Gambardella FC Nantes - Olympique de Marseille, suite auxquels le Club a été amené à prononcer certaines restrictions à l'encontre de ce groupe. Il n'est pas interdit d'y voir une relation de cause à effet.



Le Club ne se laissera pas impressionner par ces manifestations de délinquance et poursuivra ses efforts pour les combattre sans relâche, de sorte à assurer la sécurité de tous les spectateurs à l'intérieur de son enceinte sportive, conformément aux exigences légales et règlementaires.



Étant donné la gravité des faits et la menace de révocation de la sanction avec sursis prononcée à l'encontre du Club, suite aux faits de violence et dégradation intervenus lors du match FC Nantes - FC Toulouse, le Club décide l'arrêt, à titre préventif, de la vente de billets en tribune Loire pour les réceptions du FC Lorient et de l' EA Guingamp et ce, jusqu'à la tenue de la commission de discipline de la LFP, le jeudi 20 Avril pour laquelle le FC Nantes est convoqué.