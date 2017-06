La date est connue pour le derby ASSE - OL

Alors que le calendrier sera dévoilé demain à 14h, la date du derby entre l'AS Saint-Étienne et l'OL est déjà connue. Le match est programmé le dimanche 5 novembre à Geoffroy-Guichard.



Pour rappel, OM-PSG aura lieu le dimanche 22 octobre et Monaco va recevoir Marseille le 27 août et le PSG le 26 novembre.